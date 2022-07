Sala: "In Lombardia con i Cinque Stelle? Not in my name"

Sala: "In Lombardia con M5S? Not in my name"

"Quando sento dire da Pizzul che in Lombardia dovevamo essere coi 5 stelle la mia risposta e' 'not in my name' io non ci sto". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine della commemorazione all'attentato di via Palestro rispondendo a chi gli ha chiesto di una possibile alleanza con iil Movimento 5 stelle. "Lo dico in buona fede e sono stato uno di quelli che per primo anni fa diceva 'guardiamo ai 5 stelle al loro elettorato e alle loro idee'. Pero' dopo tuto quello che e' successo e soprattutto col posizionamento che stanno avendo non credo".

Sala: "Centrosinistra, allargare il campo senza porre veti"

E a proposito del suo incontro di ieri con Enrico Letta e Luigi di Maio a Roma: "A mio avviso l'unico modo che ha il centrosinistra per uscirne bene e' cercare di allargare il campo. Quindi il mio contributo lo sto dando da questo punto di vista. Spero che nessuno ponga veti perche' non e' il momento dei veti". "Il patto di desistenza evocato da Emma Bonino ha senso, ma nella misura in cui chi chiede questo patto poi non si pongono veti sul fatto che ci siano altri", ha proseguito. Rispondendo a chi gli ha chiesto se sia un messaggio al leader di azione, Carlo Calenda, Sala ha risposto che "e' a tutti quelli che non pongono veti, magari non e' solo lui. Non e' semplicissimo immaginare di far coesistere personalita' come quella di Fratoianni con Calenda ma io penso che si debba provare. le vie sono due: o mettiamo sul tavolo i temi piu' spinosi per cercare la polemica oppure si trova un consenso generale alle linee guida e poi si vedra'".

Elezioni, Sala ribadisce: "Non avrò nessun ruolo politico futuro"

"Io non avro' nessun ruolo politico futuro, per me non cambia nulla. L'unico mio ruolo possibile e' qui a Milano e questo lo dico con assoluta certezza. Escludo ogni mia candidatura ed escludo che il mio nome sara' su qualunque lista". "Ci sono tanti modi per dare una mano al centrosinistra - ha proseguito Sala- e il Pd in questo momento non ha bisogno di me, sto cercando di aiutare chi sta facendo uno sforzo per fare parte della compagine di centrosinistra, che non e' un passaggio automatico". "Io una mano la do - ha ribadito - ma sono nelle condizioni di non chiedere nulla per me, io ho il mio ruolo perche' prima di tutto faccio il sindaco di Milano. Una mano pero' la voglio dare. Io non faro' parte di nulla, non mettero' il mio nome da nessuna parte".

Lombardia, Sala: "Ho sollecitato Letta ad avere un nostro candidato"

"Per me e' importante avere il nostro candidato e su questo ho sollecitato ancora Letta. Il centrosinistra avra' il suo candidato e io penso solo a questo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della commemorazione della strage di via Palestro rispondendo a chi gli ha chiesto se avesse sentito la vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti. "Non l'ho sentita - ha sottolineato - Non credo che io mi debba occupare della Regione Lombardia. Con Moratti ho un rapporto buono e tranquillo, pero' quello che sta succedendo in Regione Lombardia non e' nella mia agenda".

