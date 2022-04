Sala e le storie taser (ai ghisa). Malumori in Consiglio a Milano

Sala: Taser ai vigili? Fanno un lavoro diverso

La polemica sull'uso dei taser da parte dei vigili non si placa, anzi cresce. "Se si tratta di sperimentare io non sono mai contrario" ma attenzione "a fare cose sbagliate", sull'onda "dell'emotivita", dice il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine del Forum Casa Comune, commenta la mozione della Lega approvata a palazzo Marino per la sperimentazione del taser per i vigili urbani. "Non voglio mai essere quello dei no, ma il buon senso e i nostri principi devono prevalere". E comunque sia chiaro che "i vigili devono fare un mestiere diverso".

"Testiamo il tutto - aggiunge - ma prudenza prima di cambiare un sistema che e' regolato e regolamentato. Poi la situazione di Milano e' tale da porre attenzione". "Abbiamo detto molte volte che queste difficili situazioni avrebbero portato a delle tensioni - ha aggiunto - che si stanno manifestando. Da qui a militarizzare il tutto io ci starei attento". A chi chiedeva se fosse preoccupato della spaccatura in maggioranza su voto taser , il sindaco ha replicato: "Ci sono cose su cui posso richiamare i partiti a una linea, su altre cose ritengo di non intervenire. Non e' una spaccatura, e' normale dialettica"

Sardone (Lega): Taser ha spaccato la maggioranza

“La maggioranza si è spaccata e metà ha votato contro il provvedimento. Nel maggio 2019 venne approvata in consiglio comunale una mozione contro l’utilizzo del taser da parte della polizia locale. Oggi c’è stato un giusto ravvedimento della maggioranza, seppure una certa sinistra continua a non volere questo strumento”. Lo ha detto l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, a margine di un presidio vicino al campus dell’Università Bocconi, commentando - riporta Mianews - la mozione approvata ieri in consiglio comunale per dotare di taser per gli agenti di Polizia Locale.“Abbiamo ottenuto quello che volevamo. Si avvierà una sperimentazione secondo modalità decise dall’assessorato e dopo una formazione degli agenti. Finalmente la polizia locale di Milano potrà utilizzare il taser che speriamo contribuisca a migliorare la sicurezza della città che ogni anno, secondo la classifica del Sole 24 Ore, è in cima alle città più insicure d’Italia”, ha concluso.

