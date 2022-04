"Putin ha un cancro alla tiroide": la rivelazione choc dalla Russia

Guerra Russia Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe malato di cancro. Il Cremlino smentisce

Vladimir Putin colpito dal cancro? Si fa sempre più concreta l'ipotesi di una possibile malattia dello zar. Secondo il media russo indipendente Proekt il presidente Vladimir Putin avrebbe un tumore alla tiroide. In una lunga inchiesta il giornale ha rivelato un elenco di medici personali al seguito del presidente russo nei suoi viaggi.

Fra questi figurerebbe il medico endocrinologo del Central Clinical Hospital di Mosca Evgeny Selivanov, che avrebbe accompagnato Putin nei suoi viaggi almeno 35 volte in quattro anni. "Project" è un media russo indipendente per il quale lavorano giornalisti anonimi, che cercano di portare avanti inchieste libere nonostante la censura sull'informazione presente in Russia.

Solo qualche settimana fa circolava voce di una "grave malattia" ai danni del presidente russo. Secondo alcuni lo zar avrebbe "perso la testa", a causa dei farmaci, e l'invasione in Ucraina ne sarebbe un ulteriore prova. C’è infatti chi dice che il presidente russo sarebbe in condizioni di salute molto precarie e volesse lasciare un segno nella storia, a costo di portare il mondo sull’orlo del terzo conflitto globale.

Immediata la risposta del governo russo sulla scia delle nuove indiscrezioni relative allo stato di salute dello zar e all'ipotesi di un cancro alla tiroide: il portavoce del Cremlino Dmytry Peskov, secondo quanto riporta la Prdavda Russa, ha detto che il fatto non è vero.

