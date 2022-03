Digital Platforms: tecnologie e cybersecurity a supporto della società

Digital Platforms, gruppo italiano nel settore delle tecnologie Internet of Things, Cyber e digitali. Le nuove tecnologie nel contesto attuale

DigitalPlatforms SpA (DP) è un gruppo industriale italiano nato nel 2018 che opera nel settore delle tecnologie Internet of Things, Cyber e digitali e che si rivolge primariamente ai gestori delle infrastrutture critiche in Italia e all’estero, nei settori energia/utilities, telecomunicazioni, trasporti, difesa.

DP è un player full liner, presente in tutti gli elementi necessari per realizzare soluzioni IoT end to end, partendo dallo sviluppo, ideazione e produzione di sensori e prodotti di elettronica industriale, passando per i sistemi e le tecnologie di comando e controllo, fino alle piattaforme IoT, alla system integration per ambienti eterogenei e alla cybersecurity.

Il Gruppo DP è oggi costituito da sette aziende/BU, tutte basate in Italia, impiega 400 risorse tra ingegneri, ricercatori, sviluppatori, program manager e addetti alla produzione ed esprime un giro d’affari di €70 Mln. Con la sua attività DP opera in un settore cruciale per lo sviluppo delle infrastrutture e, al contempo, vanta linee di credito dai principali istituti italiani al servizio del finanziamento delle attività del gruppo.

Nel settembre 2021, DP ha completato l’acquisizione di SELTA S.p.A., azienda italiana che opera nel settore delle infrastrutture critiche e della sicurezza, sottoposta ad amministrazione straordinaria da giugno 2019.

Dopo il primo via libera – con alcune prescrizioni - ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 giugno 2021 e l’ottenimento del nulla osta sicurezza, è giunto a conclusione anche l’accordo con i sindacati, in data 30 luglio 2021. L’operazione si è perfezionata definitivamente nella giornata del 27 settembre 2021 con la firma del contratto di acquisizione di SELTA.

Con l’acquisizione di SELTA, Digital Platforms si posiziona come uno dei principali Gruppi italiani all’incrocio dei mercati della cybersecurity e della digitalizzazione. L’obiettivo industriale è la possibilità di collegare questi due mercati, esportando le tecnologie cyber security sviluppate per l’industria militare verso il settore civile, per la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche del sistema paese, operando in un contesto odierno dove digitalizzazione e cybersecurity sono asset fondamentali per le aziende e per i privati dopo la lunga pandemia (che ancora non è un ricordo) e lo scoppio della guerra in Ucraina.

L'intervista di affaritaliani.it a Claudio Contini, Ceo di Digital Platforms

Affaritaliani.it ha intervistato il CEO di Digital Platforms, Claudio Contini, sul posizionamento dell'azienda italiana con un focus preciso sull'attualità: l'importanza delle nuove tecnologie e l'evoluzione dell'azienda riguardo alle smart cities e la cybersecurity, asset fondamentale anche e soprattutto rispetto alla guerra scoppiata alle porte dell'Europa, in un contesto odierno inoltre, ancora minacciato dal Covid.

Contini Ceo di Digital Platforms: la prevenzione di attacchi cibernetici e l'Hardening

Contini aggiunge, a proposito dell'ulteriore evoluzione delle tecnologie che disporranno nuove soluzioni alle aziende e non solo: "le tecnologie che stanno cambiando ulteriormente gli strumenti messi a disposizione dei gestori delle infrastrutture e dei governi sono molto legate agli sviluppi in corso applicati dall'Intelligenza Artificiale, dai meccanismi di Machine Learning e di algoritmica avanzata che promettono di rendere possibili delle soluzioni che oggi ancor non lo sono appieno; parlo della possibilità di prevenire guasti futuri oltre alla capacità di prevedere attacchi futuri cibernetici e di intervenire per mettere in sicurezza queste stesse infrastrutture. L'intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity e all'IoT cambierà ulteriormente le soluzioni messe a disposizione di coloro che devono gestire e proteggere le infrastrutture critiche".

Il Ceo di Digital Platforms riflette anche sul tema dei sistemi TEMPEST legati al discorso delle cosiddette bombe elettromagnetiche: "così come il quinto dominio, quello cibernetico, è entrato nel lessico comune come un'area di attacco non terrestre né marina ma virtuale, c'è un'altra e ulteriore area di possibile attacco legata ai disturbi elettromagnetici. Siamo tutti parte di una società che comunica wireless attraverso onde radio che possono essere utilizzate anche per disturbare, nonché distruggere infrastrutture e snodi nevralgici. La messa in sicurezza delle apparecchiature elettroniche, il cosiddetto Hardening, è una delle frontiere della guerra cibernetica che stiamo già oggi vivendo".