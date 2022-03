I "televirologi" in politica: a Padova sfida tra Viola, Crisanti Jr e Palù

Il figlio di Crisanti col centrosinistra

I “televirologi” entrano in politica. Molti lo avevano previsto e, ora che la loro fama televisiva è oscurata dalla guerra in Ucraina, succede davvero. Almeno a livello locale. Dagli studi televisivi, il ring si posta a Padova, nelle cui prossime elezioni comunali ci potrebbe essere una sfida tra nomi resi molto celebri dalla pandemia di Covid-19.

Quello già sicuro è Giulio Crisanti, 23enne figlio del microbiologo Andrea Crisanti. Dopo aver studiato Fisica a Cambridge, da sei mesi sta facendo in dottorato in autonomia e correrà alle comunali nella lista “Coalizione Civica”, la forza più a sinistra tra quelle a sostegno del sindaco uscente Sergio Giordani, di area progressista. Non conosce bene la città, per sua stessa ammissione, ma sottolinea come quasi il 30% dei suoi abitanti sia rappresentato da studenti e quindi di poterli rappresentare. Nella stessa lista ci saranno altre personalità locali come Mattia Galdiolo, presidente di Arcigay, e Fabio Beraldin, presidente del Valsugana Rugby.

Antonella Viola in campo col sindaco uscente?

Non è ancora ufficiale la discesa in campo dell'immunologa tarantina Antonella Viola, direttrice scientifica dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza, ma anche lei viene data in appoggio alla ricandidatura di Giordani.

Palù (Aifa) con il candidato del centrodestra

Il Presidente dell’Aifa Giorgio Palù invece sostiene il candidato del centrodestra: Francesco Peghin, classe 1964, ex campione del mondo di vela e oggi imprenditore nel settore della sanità, nonché ex vicepresidente sia del Padova calcio che dello stesso Istituto Città della Speranza.



