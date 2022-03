Paola Ferrari via da Rai: Sgarbi e La Russa la difendono. Sei d'accordo? FOTO

Il cambio di format di Rai Sport ha escluso Paola Ferrari dalla conduzione degli speciali sui mondiali di calcio. Secondo quanto riportato da Affaritaliani (qui) è stata la stessa responsabile della Rai che ha detto basta alle inquadrature sulle gambe della bella giornalista.

A difesa della Ferrari sono scesi in campo in molti, con un comunicato dal titolo Giù le mani da Paola Ferrari, ma anche con dichiarazioni sponteanee, come nel caso di vittorio Sgarbi e Ignazio La Russa. E tu cosa ne pensi? Sei d'accordo con l'allontanamento di Paola Ferrari da Rai Sport? Vota qui il sondaggio e di' la tua.

Sgarbi: "Iniquo estromettere Paola Ferrari, le sue qualità sono note"

"Paola Ferrari è una donna che conosco bene, intelligente, capace, ha fatto televisione sportiva con grande convinzione, non capisco bene le ragioni di estrometterla e trovo opportuno chiedersi il perché e manifestarle solidarietà''. Lo dichiara in una nota Vittorio Sgarbi.

''Dire che la cosa sia iniqua, benché non conosca bene la vicenda, mi pare legittimo - aggiunge - Le sue qualità sono note e quindi forse è bene che la Rai si ricreda e ritorni a far parlare questa voce amata, questo volto così apprezzato", conclude Sgarbi.

Rai, Edoardo Sylos Labini: "Paola Ferrari merita rispetto"

"Paola Ferrari è una grande professionista e merita rispetto. Se il politicamente corretto sbarca anche nel mondo del calcio i risultati sono quelli dell’Italietta, sia in campo che fuori campo”. Lo ha detto a RomaLife Edoardo Sylos Labini, attore e regista italiano e direttore di CulturaIdentità, commentando le polemiche seguite al nuovo format di Rai Sport per le partite della nazionale. “Lo abbiamo visto con la Macedonia del Nord e lo vediamo in quei programmi che fanno perdere l’identità in uno sport che ci ha reso famosi in tutto il mondo”.

La Russa: "Eliminare Paola Ferrari non rispetta i gusti del pubblico"

"Credo che il rispetto del pubblico sia il valore principale per chi si occupa di intrattenerlo, ed il rispetto dei lavoratori e del loro valore professionale sia la cosa più importante per gli imprenditori''. Lo dichiara in una nota Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, Vice Presidente del Senato ''La Rai, eliminando la bravissima ed amatissima Paola Ferrari, ha sbagliato perché questa scelta non rispetta i gusti del pubblico e la professionalità di una grande conduttrice'', conclude.

