Ascolti TV ieri 29 marzo 2022: Ore 14 vola con il direttore Angelo Perrino

Ascolti TV ieri 29 marzo: boom di Ore 14 su Rai2 con ospite il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, che raccoglie 707.000 spettatori con il 5.5% di share

L'intervento di Angelo Maria Perrino, direttore di Affaritaliani.it, ha portato bene ad Ore 14. Il programma di Rai2 condotto da Milo Infante infatti raggiunge la soglia record di 707.000 spettatori per il 5,5% di share. Una bella sorpresa nel messaggio ricevuto questa mattina dal team del talk show: "Resta un fatto che con Perrino ospite Ore 14 vola. 700mila telespettatori per noi sono davvero tanti! Grazie ancora direttore!". Perrino ha risposto che era sicuro del risultato positivo, visto come Milo Infante aveva ben organizzato una trasmissione dedicata ai casi del giorno, a partire dall'omicidio di Carol Maltesi e dalla commissione parlamentare d'inchiesta su Denis Pipitone.

Ascolti TV ieri 29 marzo 2022 per la prima serata

Nonostante la grandissima delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, i tifosi non hanno comunque smesso di seguire la Nazionale. L'amichevole Turchia-Italia su Rai1 vince infatti gli ascolti TV con 5.206.000 spettatori pari al 21.6% di share (primo tempo a 5.487.000 e il 22.3%, secondo tempo a 4.939.000 e il 20.9%). Secondo posto per Canale 5 con Il diavolo veste Prada, che ha appassionato 2.487.000 spettatori con uno share del 12%. Terza posizione per Rai2 con Stasera Tutto è Possibile, in onda dalle 21:45 alle 00:22, seguito da 1.986.000 spettatori pari all’11% (presentazione a 1.883.000 e il 7.6%).

Gli ascolti TV ieri 29 marzo 2022 per le altre reti sono: La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, in onda dalle 21:43 alle 1:18, con 1.228.000 spettatori e l’8.2% di share (presentazione a 1.465.000 e il 5.9%), #Cartabianca su Rai3 con 1.128.000 spettatori e il 5.8% di share (presentazione a 1.086.000 e il 4.4%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 947.000 spettatori a.m. (5.6%), DiMartedì su La7 con 1.236.000 spettatori pari al 6.1% di share (DiMartedì Più a 563.000 e il 5.4%), Italia’s Got Talent – Special Edition su TV8 con 419.000 spettatori (2%), Solo 2 ore sul Nove con 360.000 spettatori (1.6%)

Ascolti TV ieri 29 marzo 2022 nell'access prime time

Canale 5 vince la gara degli ascolti TV ieri 29 marzo 2022 nell'access prime time con Striscia la Notizia, che raccoglie una media di 3.771.000 spettatori pari al 15.4%. N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 si ferma a 1.490.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? è stato visto da 1.293.000 spettatori (5.7%). Stasera Italia su Rete 4 ha interessato 1.046.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 979.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 fa meglio con 1.539.000 spettatori (6.4%).

