Stellantis, incontro per discutere il destino dell’azienda di Torino

Gli scatti d'Affari

Stellantis, discusso il futuro dello stabilimento di Mirafiori. Elkann: “Piemonte e Torino indissociabili dal gruppo”

Si è concluso l’incontro per discutere del futuro di Stellantis in Piemonte, evento che ha visto la presenza dei vertici di Stellantis, il Ceo Carlos Tavares e il Presidente John Elkann, e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il Presidente dell'Unione Industriali Torino Giorgio Marsiaj. L’evento si è svolto all’interno dello storico stabilimento di Mirafiori e ha ribadito l’importanza della sede torinese per il Gruppo e la sua centralità all’interno dei progetti futuri di Stellantis. John Elkann ha infatti dichiarato: “Stellantis è nata con lo spirito coraggioso e visionario dei nostri padri fondatori per cogliere le grandi opportunità del 21° secolo. Piemonte e Torino sono indissociabili da Stellantis e il futuro della mobilità che stiamo costruendo. Cosa che vogliamo fare insieme ai nostri partner locali e alle parti interessate per essere più forti e raggiungere il nostro scopo in Italia e nel mondo”.