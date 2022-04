Guerra Ucraina, Russia lascia Chernobyl. Zelensky licenzia due "traditori"

Russi lasciano Chernobyl, Kiev ironizza: "Esposti volontariamente a radiazioni, da premiare"

La vicepremier Ucraina Iryna Vereshchuk ha ironizzato sui soldati russi che hanno scavato trincee nella zona di esclusione intorno al sito nucleare di Chernobyl, sostenendo che dovrebbero essere 'premiati'. "Hanno ricevuto volontariamente tali dosi di radiazioni che le conseguenze verranno spiegate loro da dottori in tute protettive speciali".

"Meritano assolutamente di essere nominati per il Premio Darwin quest'anno", ha aggiunto sarcastica, puntando il dito verso un "nemico che ispira paura attraverso la segatura nella sua testa". Le autorita' ucraine hanno confermato che i soldati russi hanno lasciato il sito nucleare conquistato nei primi giorni dell'invasione; secondo l'agenzia atomica di Kiev, i militari avrebbero scavato trincee nella zona di esclusione e sarebbero stati "colti dal panico non appena sono comparsi i primi sintomi di malessere". Una notizia che l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sta verificando.

Ucraina, Zelensky destituisce due alti funzionari dei Servizi di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato il capo del dipartimento principale della sicurezza interna del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), Andriy Naumov, ed il capo del dipartimento del Sbu nella regione di Kherson, Serhiy Kryvoruchko. "Oggi e' stata presa una decisione in merito agli "antieroi".

Ora non ho tempo per occuparmi di tutti i traditori, ma pian piano verranno tutti puniti", ha dichiarato Zelensky in un videomessaggio pubblicato ieri sera. Inoltre il capo di Stato ucraino ha affermato che tutti gli ufficiali militari che non hanno deciso "dove si trovi la loro patria" saranno privati per sempre dei piu' alti gradi militari.

Ucraina: "Russi si riposizionano per attacchi a est"

Le forze armate russe si stanno riposizionando nell'est dell'Ucraina in previsione di "potenti attacchi", in particolare contro la città portuale assediata di Mariupol, da dove oggi è previsto un nuovo tentativo di evacuazione dei civili. L'ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Russia aveva annunciato che questa settimana avrebbe ridotto l'attivita' militari su Kiev e Tcherniguiv per concentrare la sua potenza di fuoco nelle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, nell'est dell'Ucraina. "Fa parte della loro tattica", ha dichiarato Zelensky nella notte. "Sappiamo che si allontanano dalle regioni in cui li battiamo, per concentrarsi su altre che sono molto importanti, dove puo' essere difficile per noi".

Il presidente ucraino ha definito "estremamente difficile" la situazione nell'est del paese: "Nel Donbass e a Marioupol, in direzione di Kharkiv, l'armata russa di rafforza in previsione di potenti attacchi". Secondo il segretario della Nato, le forze russe non si ritirano ma si riposizionano, seppure mantenendo la pressione sulla capitale e su altre citta'. Questo scenario - secondo il Pentagono - lascia presagire un conflitto prolungato, che potrebbe durare mesi.

Ucraina brucia 8 depositi di carburante russi

Sarebbero 8 i depositi di carburante in fiamme nel sito petrolifero di Belgorod, in Russia, colpito secondo il governatore della Regione Vyacheslav Gladkov da elicotteri ucraini. Lo scrive l'agenzia Tass che cita una fonte dei servizi di emergenza russi. "Attualmente, otto serbatoi di carburante stanno bruciando, tutti con un volume di 2.000 metri cubi. C'è la minaccia di un'ulteriore diffusione del fuoco", ha precisato la fonte all'agenzia.

Kiev: "Russi sequestrano 14 tonnellate di aiuti umanitari"

Il governo ucraino ha accusato le forze russe di essersi impadronite di aiuti umanitari trasportati su 12 autobus destinati alla popolazione di Melitopol. L'ha riferito la vice prima ministra Iryna Vereshchuk, citata dal Kyev Independent su Twitter. Sono stato sequestrate 14 tonnellate di cibo e farmaci.

"Questo e' il prezzo per i corridoi concordati e per le garanzie della Croce Rossa che i corridoi saranno forniti e funzionanti", ha dichiarato la vicepremier, citata dalla Cnn, a proposito degli aiuti bloccati. "Stiamo negoziando per la restituzione degli autobus e per l'evacuazione dei residenti di Melitopol con questi autobus: 50 auto private e un autobus con bambini sono partiti da Enerhodar. Hanno tutti superato i checkpoint e ora hanno raggiunto Zaporizhzhia", ha detto Vereshchuk. "Domani continueremo a chiedere il corridoio di evacuazione per Mariupol".

La vicepremier, in una dichiarazione videoregistrata sul Telegram, ha comunicato che un convoglio di 45 bus inviato per evacuare la popolazione bloccata a Mariupol sotto assedio e' stato fermato dalle forze russe a Berdyansk. Vereshchuk, vice prima ministra per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, ha riferito che una trentina di bus aspettavano fuori da Berdyansk nella speranza di raggiungere oggi la citta' portuale di Mariupol.

Circa 600 rifugiati di Berdyansk sono saliti sugli autobus con cui domani arriveranno a Zaporizhzhia. Vereshchuk ha fatto che ieri piu' di 1.400 persone hanno saputo Zaporizhzhia con le proprie auto, di cui circa 600 provenienti da Mariupol ei restanti da citta' cadute sotto il controllo russo.



LEGGI ANCHE: