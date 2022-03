Ladro dai Beckham, David e Victoria erano casa: "Vetro rotto, noi scossi"

David e Victoria Beckham erano in casa con la figlia Harper quando un ladro ha rotto la finestra ed è entrato rubando per migliaia di sterline

"David e Victoria Beckham sono molto scossi da quanto accaduto": la dichiarazione arriva al tabloid inglese The Sun da una fonte vicina alla coppia, che ha raccontato come un ladro si sia introdotto nella loro abitazione mentre erano presenti in casa con la figlia Harper.

I tre sono rimasti ignari dei fatti fino a quando il figlio Cruz, rientrato nella casa di Holland Park dopo una serata trascorsa fuori con gli amici, si è accorto che qualcosa non andava: secondo il Sun, Cruz avrebbe notato una stanza messa a soqquadro, quindi una finestra dai vetri rotti, attraverso la quale si sarebbe introdotto il ladro, che sarebbe entrato in azione tra le 20.30 e le 23.30 di martedì.

Fonte Ipa



Nel frattempo il malvivente si era però già dileguato con un ricco bottino di vestiti di moda e dispositivi elettronici per migliaia di sterline e finora non risultano arresti effettuati a riguardo. Nessun commento ufficiale è arrivato da parte dei Beckham, che però sono "scossi per l'invasione della propria privacy", come riporta la fonte del Sun.

Fonte Ipa



Il furto ha turbato infatti un momento di gioia per la famiglia Beckham, visto che tra pochi giorni è previsto il matrimonio del primogenito della coppia, Brookling, che il 9 aprile convolerà a nozze con la modella e attrice Nicole Peltz.

Fonte Ipa



