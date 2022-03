Dostoevskij, Putin elogia murale di Napoli. Jorit: "Più utile io del governo"

Dostoevskij, il murale di Napoli elogiato da Putin: "Dà speranza"

Non e' passato inosservato, neanche al Cremlino, il murales con il volto di Fedor Dostoevskij disegnato a Napoli per protestare contro la decisione, poi annullata, di sospendere un corso sul grande scrittore russo all'universita' Bicocca di Milano.

Il presidente Vladimir Putin, durante un collegamento video per una cerimonia di premiazione con le personalita' della cultura russe, che si e' tenuto nei giorni scorsi, ha elogiato l'autore dell'opera, Jorit, che sta terminando il disegno sulla facciata dell'Istituto Tecnico Industriale Righi di Fuorigrotta. "Penso che molti sappiano, abbiano visto, come a Napoli un artista di strada di recente abbia dipinto sul muro di un palazzo il ritratto dello scrittore russo Fedor Dostoevskij, ormai cancellato in Occidente - ha detto Putin -. Da' ancora speranza, attraverso la simpatia reciproca delle persone, attraverso una cultura che collega e unisce tutti noi, la verita' sicuramente si fara' strada".

Fonte Ipa



Putin ha affermato che l'Occidente "sta cercando di cancellare la cultura russa", con il divieto dell'utilizzo di "opere di grandi compositori come Pyotr Tchaikovsky, Dmitry Shostakovich e Sergei Rachmaninov" e la cancellazione di manifesti e libri. "L'ultima operazione cosi' massiccia per distruggere la letteratura indesiderata e' stata condotta in Germania dai nazisti", ha sottolineato ancora il leader russo.

Jorit: "Assurdo l'elogio Putin. Possibile che sia più utile io alla pace che il nostro governo?"

"Assurdo, Putin parla del murale di Dostoevskij a Napoli! E' mai possibile che sono riuscito a fare piu' io, semplice cittadino, per la pace con un murale che il nostro governo?;". E' il post critico dell'artista campano Jorit, all'anagrafe Ciro Cerullo, che commenta cosi' l'elogio del presidente russo alla sua opera disegnata sulla facciata di una scuola napoletana.

Fonte Ipa



"Mi sorge il dubbio, ma se Putin si apre all'Occidente con un semplice murale, cosa farebbe in caso di proposte di cessate il fuoco serie? - aggiunge Jorit - Ma non e' che in fondo in fondo ai nostri leader questa guerra fa quasi comodo? Sono domande eh… in realta' sono abbastanza sconvolto per questa cosa".