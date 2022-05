Sala: "Salvini senza scrupoli, inadatto a guidare il Paese"

Sala: "Salvini si muove senza scrupoli, inadatto a guidare il Paese"

"Credo che Matteo Salvini si muova senza scrupoli e per questo il mio giudizio, e lo dico anche lui, e' che non va bene che una persona del genere possa guidare i destini del nostro paese". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento a RaiNews24, parlando del leader della Lega. "Questa e' la mia personale posizione e cerchero' di convincere tanti che le cose stanno cosi' - ha aggiunto -. Mi pare che ci siano segnali chiari e che una parte significativa di italiani lo stia capendo. Poi siamo in democrazia per fortuna e a chi sceglie Salvini riconosco il diritto" di farlo. Da Salvini "mi divide un'idea politica e una visione di societa' - ha concluso -. E' un tema di stile"

Bolognini (Lega): "Da Sala parole inaccettabili su Salvini"

Le parole di Sala sono state commentate da Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega: “Le parole pronunciate questa mattina dal sindaco Sala contro Matteo Salvini sono assolutamente inaccettabili. Prima di tutto, non è certo Beppe Sala a dare le patenti su chi è ‘adatto’ o ‘non adatto’ a governare il nostro Paese, a quello, semmai, ci penseranno gli italiani. Sarebbe certamente più utile che il Sindaco si concentrasse maggiormente sull’amministrare bene Milano e sul lavorare concretamente per dare risposte ai bisogni dei suoi concittadini, invece che attaccare in maniera scomposta e gratuita Matteo Salvini, di cui sembra essere ossessionato”.

“Quella di oggi – conclude Bolognini – è stata davvero una notevole caduta di stile per il Sindaco, spiegabile solo con la volontà di sviare l’attenzione dei milanesi dai problemi della nostra città. Un consiglio: lasci in pace Matteo Salvini e pensi ad amministrare Milano”.

