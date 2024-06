Salis abusiva “seriale” di case popolari? Il caso sollevato da Affaritaliani

"Non so se Ilaria Salis abbia o meno debiti nei confronti dell'Aler, se li dovesse avere credo sarebbe opportuno che paghi": Anche il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto oggi sulla controversa vicenda che vede protagonista la neo-eurodeputata di Avs Ilaria Salis. Un caso che sta tornando a montare in questi giorni, proprio dopo il risultato ottenuto alle Europee dalla nostra concittadina detenuta in Ungheria. Ma che ha radici più lontane.

Salis abusiva? Pignorare lo stipendio da euro-parlamentare

Ad accendere per primo i riflettori sulla vicenda fu Affaritaliani.it Milano l'8 febbraio di quest'anno. Con un articolo in cui si raccontava del coinvolgimento di Ilaria Salis nello sgombero di un alloggio di Aler Milano in via Borsi, il 14 marzo del 2022. Abitazione occupata abusivamente dall'allora insegnante milanese. Ora per quella occupazione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Enrico Marcora ha proposto che si attivino le procedure per pignorare lo stipendio che Salis percepirà a Bruxelles. Il suo debito per l'occupazione, che sarebbe durata cinque anni, ammonterebbe a 80mila euro.

Salis e le occupazioni dei movimenti antagonisti

Come già ipotizzato da Affari a febbraio, l'azione di cui si è resa protagonista Ilaria Salis sarebbe da contestualizzare nell'ambito dell'attività di occupazioni abusive messe in atto dai movimenti antagonisti della sinistra più radicale. Operazioni collettive che vengono giustificate come atti di equità sociale in nome del diritto alla casa. Ma che talvolta - lo raccontano le cronache giudiziarie - sfociano in un vero e proprio racket. Il meccanismo è stato così documentato: i gruppi antagonisti forzano gli ingressi degli alloggi messi nel mirino per poi "girarli" a cittadini extracomunitari. In cambio di cosa? Oltre a un affitto in nero, anche l'obbligo a partecipare alle manifestazioni ed alle altre attività del movimento.