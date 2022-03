Salone del Mobile 2022, Porro: "Un crocevia di culture"

Il Salone del Mobile 2022 deve essere un "crocevia di culture, una grande piazza e un costruttore di ponti". Lo dice la presidente del Salone del Mobile, Maria Porro, nel corso della presentazione del 60esimo Salone del Mobile di Milano "Ci aspettiamo visitatori di grande qualità - sottolinea Porro - perché c'è voglia di scoprire nuovi prodotti e innovazioni e di tornare a camminare all'interno della Fiera dopo due anni".

Salone del Mobile, Sala: "Mancheranno russi e orientali"

Al Salone del Mobile "penso mancheranno russi e orientali. Credo bisognerà puntare sugli europei e sugli americani. Ma sarà un'edizione importante, è anche la sessantesima", commenta il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando a margine della presentazione del Salone del Mobile. "Tutte le volte che mi trovo in situazioni del genere mi viene da pensare che c'è voglia di ripartenza- riflette Sala- in realtà credo sia questione di adattarsi a dei tempi che sono difficili, anche sfortunati, per cui più che invocare una ripartenza bisogna vivere".

Il sindaco ringrazia gli operatori del Salone "perché vedo un grande senso di responsabilità, anche in momenti difficili e sfortunati". Gli stessi che "stanno pensando molto più di prima al digitale, perché si vende anche così- aggiunge- l'importante è fare un'edizione del FuoriSalone viva, che si apra a tutti gli spazi possibili", trovando "il giusto mix tra SALONE e FuoriSalone". Ad ogni modo "spero sia un'edizione importante che stimoli il turismo di cui Milano ha un bisogno estremo". Come Comune "stiamo cercando di fare il possibile per tenere viva la città e sottolineare le nostre qualità- spiega- ma credo, almeno da quello che mi dicono i miei amici in giro per il mondo, che Milano continui a essere una città attrattiva". Una città "che piace e che quando può correre funziona molto bene- conclude Sala- quando non può correre va in difficoltà"

Salone del Mobile, Fontana (Regione): "Celebrazione della creatività lombarda"

"Un momento che celebra la creatività e il genio lombardo. Un'eccezionale fotografia sul mondo del design. Il racconto di imprese che producono vere e proprie forme d'arte". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, con un post su Facebook, nel giorno della conferenza stampa di presentazione del 'Salone del Mobile 2022', in programma dal 7 al 12 giugno. "Nella consapevolezza che stiamo vivendo una fase storica per certi aspetti tristemente unica - prosegue il governatore - dobbiamo continuare a guardare all'innovazione e alla sostenibilità, elementi portanti del Salone del Mobile, come requisiti indispensabili per superare le criticità del presente e programmare un domani solido e responsabile".

Salone del Mobile, Pazzali: "Coinvolgerà la città portando nelle sue strade visitatori e turisti"

Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano, ha dichiarato: “Il Salone del Mobile è uno degli eventi più significativi che si svolgono a Milano e nel nostro Paese. Anche per questa edizione, dopo il successo del Super Salone dello scorso anno, che ha visto 60mila presenze in soli cinque giorni, abbiamo voluto contribuire fortemente alla sua realizzazione supportando Istituzioni, Fiera Milano e gli Organizzatori nella preparazione di un appuntamento che ancora una volta proietterà Milano e l’Italia fra le eccellenze internazionali. Non possiamo non tenere conto di quanto sta accadendo a livello geo-politico – ha concluso Pazzali – ma sono sicuro che riusciremo, tutti insieme, a organizzare una manifestazione attrattiva per tutto il settore che coinvolgerà la Città portando nelle sue strade visitatori e turisti”

