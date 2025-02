Salva Milano, Sala: "Il Pd sia chiaro e mi dica cosa farà"

"Il Pd alla Camera ha votato compatto sul Salva Milano, al Senato stanno facendo valutazioni. Al Pd, che non è il mio partito perché non ho la tessera ma è il mio azionista di riferimento, dico siate chiari, ditemi cosa farete". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in diretta a Rtl 102.5. Ieri in consiglio comunale il Pd non ha accettato l'idea di anticipare la discussione dell'ordine del giorno, come chiesto dalle opposizioni, anticipando di essere al lavoro su un proprio documento da presentare al consigio.

Sala: "Rischiamo di dover tagliare i servizi ai cittadni"

"Al di là dell' orrido nome Salva Milano, pensato da qualcuno a destra, io non sto chiedendo al Parlamento un salva condotto - ha ribadito Sala - ma di interpretare dal punto di vista legislativo, se avevamo ragione o no noi" per come sono state interpretate le leggi sull'urbanistica. Sul mancato introito degli oneri di urbanizzazione, il sindaco ha precisato che a livello di bilancio "per quest'anno me la cavo ma poi sarò costretto a tagliare servizi ai cittadini - ha concluso -, cercheremo però di fare tutto il possibile per evitarlo".

