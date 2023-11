Salvini: Fondi record per tranvia Milano-Limbiate

"Sulla tranvia Milano-Limbiate piu' che metterci 88 milioni recuperando anni di ritardo dovuti ad altri e non a noi e' difficile fare. I soldi ci sono e conto che l'infrastruttura ci sia. I soldi in Manovra ci sono ma c'e' gente che continua a dire che non ci son soldi manco per il Ponte. Per Milano e la Lombardia ci sono una quantita' di soldi e risorse che han pochi precedenti nella storia". Cosi' il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'apertura di Eicma a Fiera di Rho.

Salvini risponde ai dubbi di Sala

Il ministro dei trasporti assicura i fondi record per Milano e Lombardia, rispondendo così ai dubbi di Sala, manifestati nei giorni scorsi. "Il bilancio pubblico di Milano dipende in gran parte dal trasporto pubblico sia in termini di finanziamento delle opere sia in termini di spesa corrente. Ora spero che nella manovra di bilancio qualcosa ci sarà, sarà sicuramente molto lontano dalle nostre esigenze ma magari un primo gesto. Rimane il fatto che è un tema". Così il sindaco del capoluogo lombardo, a margine di un incontro con il corpo consolare organizzato dalla Camera di Commercio di Milano.