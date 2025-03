San Siro, il Comune di Milano apre a proposte migliorative

Il Comune di Milano ha pubblicato sul proprio sito l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la vendita della Grande Funzione Urbana (Gfu) "San Siro", comprensiva dello Stadio Giuseppe Meazza. L'avviso, fa sapere Palazzo Marino, ha l'obiettivo di verificare l'esistenza di eventuali proposte migliorative rispetto alla proposta presentata da Inter e Milan lo scorso 11 marzo, per la rigenerazione dell'ambito San Siro, la costruzione di un nuovo stadio, la rifunzionalizzazione dell'attuale impianto e lo sviluppo di uno scenario di riqualificazione. L'avviso restera' aperto alla raccolta delle eventuali domande di partecipazione fino alle ore 23.59 del 30 aprile 2025. Il comune ha anche pubblicato la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e il Documento di fattibilita' delle alternative progettuali (Docfap) presentato dalle squadre.

Le tensioni in consiglio comunale dopo l'indagine della Procura

Nella serata di lunedì 24 marzo una seduta di consiglio comunale tesa, con il centrodestra che è andato all'attacco del sindaco Beppe Sala e della sua amministrazione dopo che la Procura ha avviato una indagine preventiva a carico di ignoti con l'ipotesi di una svalutazione del patrimonio costituito dallo stadio e dalle aree circostanti. Fascicolo aperto dopo l'esposto presentato dal comitato "Sì Meazza", che contesta la valutazione del prezzo base di stadio e area stimata dall'Agenzia delle Entrate. (QUI IL DOCUMENTO DA SCARICARE)

