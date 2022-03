San Siro, Malagò: "Nuovo o vecchio impianto? Milano esca dall'equivoco"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare del futuro dello stadio di San Siro di Milano in occasione della cerimonia organizzata a Palazzo Vecchio per svelare il progetto vincitore di restyling dello stadio Franchi di Firenze: "Città come Milano, e a noi il discorso interessa molto perché sarà sede della cerimonia di apertura olimpica, devono uscire dall'equivoco: risistemiamo il vecchio stadio, lo ristrutturiamo, ne facciamo uno ex novo, che cosa facciamo con l'altro".

San Siro Milano: l'esempio del Franchi di Firenze

A Firenze, sull'Artemio Franchi, "c'era un'impasse di partenza dovuto al monumento", che "è bello ma che crea qualche complicazione in più. Sono stati bravi tutti, il governo, il ministero della Cultura, il sindaco, a individuare un percorso che salvaguardasse la storia ma avesse il coraggio di guardare avanti. Qui c'è stato coraggio".

