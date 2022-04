San Siro, Milan e Inter: ipotesi stadio fuori Milano sempre più realistica

Il presidente del Milan Paolo Scaroni durante l'evento 'Il Foglio a San Siro' parlando del progetto del nuovo impianto sportivo per Milan e Inter ha dichiarato: "Quando parliamo di fuori Milano per il nuovo stadio, parliamo di un fuori Milano relativo. Non stiamo pensando di andare a 50 km da Milano, sarebbe una zona che i milanesi considerano parte della loro citta'. Ogni giorno che passa l'ipotesi diventa sempre piu' realistica".

"Dopo mille giorni, dopo aver rinunciato alle volumetrie che ci venivano assegnate dalle leggi sugli stadi, dopo aver accettato i coefficienti di edilizia del Comune di Milano, facciamo questo ulteriore passaggio che ci aspettiamo venga prima dell'estate: a quel punto mi auguro che finalmente questo smetta di essere il progetto del Milan e dell'Inter e diventi il progetto che il Comune vuole fortemente in tempi brevi. Mi auguro che questo sia l'ultimo passaggio", aggiunge Scaroni che precisa "Indipendentemente da chi sara' il nuovo proprietario del Milan l'idea e' sempre la stessa: serve un nuovo impianto. Il tema di chi e' la proprieta' e' irrilevante, anche il sindaco la pensa cosi'".

Stadio, Sala: abbiamo selezionato coordinatore del dibattito pubblico

“Su San Siro siamo in grado di decidere a chi affidare il processo di dibattito pubblico: abbiamo fatto una selezione”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. È evidente che dall’altra parte le squadre devono proporre un progetto, non uno esecutivo, ma qualcosa di più di un rendering. Certamente qualora il Milan fosse ceduto non cambierebbe nulla, anzi una nuova proprietà che garantisce una presenza per molti anni può solo facilitare le cose”, ha poi concluso riferendosi alla possibile cessione del club al fondo Investcorp.

