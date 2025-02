Sardone (Lega): "Il nostro slogan dovrebbe essere Make Milano Great Again"

"I milanesi sono stanchi del degrado e dell'insicurezza in città, per questo il nostro slogan, sull'esempio vincente di Trump, dovrebbe essere 'Make Milano Great Again'. L'eurodeputata della Lega, Silvia Sardone, conclude così la sua risposta a al forzista Alessandro Sorte che oggi ha detto che non è con la "sardonizzazione del centro destra" che si vince a Milano. Sardone si è detta "lusingata dalle continue citazioni dell'amico Sorte ma francamente sono polemiche che non mi appassionano".

Sardone: "Non si riproponga lo schema del solo profilo moderato"

"Credo - ha aggiunto - che l'avversario in città sia a sinistra e che ogni partito debba valorizzare le proprie peculiarità e istanze". L'eurodeputata ha invitato poi non riproporre "lo schema del 'solo profilo moderato" calato dall'alto" che in passato non si è rivelato vincente. Serve invece che il candidato "sia deciso con largo anticipo dai leader del centrodestra o in alternativa sarebbe da valutare l'opzione delle primarie".

