Schianto contro un cavo d'acciaio in autostrada: morto 49enne in scooter

Tragedia all'altezza del raccordo San Donato-Autostrada del Sole: un 49enne in sella al proprio scooter è morto nella mattinata di lunedì 11 aprile all'interno di un cantiere autostradale. Come stanno ricostruendo i carabinieri, l'uomo si è infilato nella corsia chiusa per lavori e con un restringimento della carreggiata. Ha urtato un cavo d'acciaio e l'impatto non gli ha dato scampo.

