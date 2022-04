SEA e DHL Express insieme per l'Ucraina

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - È decollato questa mattina alle ore 9.00 da Milano Malpensa con destinazione l’aeroporto di Bucarest-Otopeni il cargo di DHL Express con a bordo 21 tonnellate di cibo raccolti su base volontaria tra i dipendenti di SEA, la società di gestione degli aeroporti milanesi, e destinati ai rifugiati ucraini in Romania. Dallo scalo rumeno, il carico trasferito a bordo di 3 camion, sotto il coordinamento dei volontari di SEA e di Banca pentru Alimente București di Bucarest, è stato consegnato alle strutture di accoglienza Asociatia Mladita, Asociatia Inimi nobile e Asociatia Casa Shalom che accolgono circa 240 rifugiati in fuga dalla guerra. Il cibo è stato raccolto con il supporto e il coordinamento operativo della European Food Banks Federation (FEBA).

“Anche SEA e le sue persone hanno voluto supportare in modo concreto la popolazione ucraina - ha dichiarato Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA - Con DHL e Banco Alimentare abbiamo lavorato in sinergia e siamo riusciti ad organizzare per oggi questo volo speciale che consegnerà beni alimentari destinati ai campi di prima accoglienza in Romania che accolgono i profughi che arrivano dai territori in guerra. Un piccolo aiuto rispetto alle difficoltà che oggi il popolo ucraino è costretto ad affrontare, fatto con grande spirito di solidarietà da parte di tutte le persone di SEA.”

