Servizi a pagamento non richiesti sui cellulari, perquisita la sede Wind-Tre di Milano

Si sono svolte questa mattina perquisizioni e sequestri nella sede legale di Wind-Tre a Rho, nel Milanese, per una operazione della guardia di finanza su attivazioni fraudolente di servizi a pagamento sui cellulari. Secondo le indagini, ai consumatori venivano addebitati costi per servizi che non avevano chiesto e per cui non avevano dato il consenso. Le autorita' hanno anche inviato una lettera al Garante per le telecomunicazioni sulla posizione di Vodafone e Tim.

Sono oltre 10 gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano sulle truffe che avebbero riguardato centinaia di utenti delle compagnie telefoniche che si sono visti addebitare dei servizi a pagamento senza aver mai dato il consenso.