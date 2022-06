Sesto San Giovanni, Di Stefano non sfonda: verso il ballottaggio

Sesto San Giovanni, Di Stefano non sfonda al primo turno: verso il ballottaggio

Scrutinio a Sesto San Giovanni, il sindaco in carica Roberto Di Stefano viaggia attorno al 48,1%, mentre il suo principale avversario, Michele Foggetta sostenuto dal centrosinistra, è al 39,5%. Il candidato del centrodestra, con i dati che si riferiscono al 73% dei votanti, non sembra dunque in grado di ottenere la vittoria al primo turno.

