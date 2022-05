Sfottò The Roman Post

Sfottò da "The Roman Post": "Se siete tristi, pensate a chi vive a Milano"

Il più classico degli sfottò dei romani nei confronti dei milanesi. Ieri, lunedì 16 gennaio, la pagina Facebook ironica "The Roman Post" ha pubblicato una foto in bianco e nero di Milano a voler sottolineare la nebbia. Con questa didascalia: "Se siete tristi perchè è lunedì, pensate a chi abita a Milano".

Tra i commenti: "A Milano non viviamo sommersi dalla spazzatura"

Tra i commenti si sono scatenati polemiche e luoghi comuni: “Sono milanese. Ho vissuto a Roma e sottoscrivo. Milano è triste”, ha scritto un utente. Mentre un altro ha difeso la milanesità contro il degrado romano:“Ma vi rendete conto in che stato versi Roma? Sembra una città del terzo mondo”. E ancora: "A Milano non viviamo sommersi dalla spazzatura ed in compagnia di topi e cinghiali affetti dalla peste suina!".

C'è anche chi ha superato diplomaticamente ogni campanilismo: "Paragoni obsoleti. Io amo Roma e pure Milano. Non sono paragonabili".

Leggi anche: