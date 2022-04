Stadio, Sala propone un confronto pubblico tra club e comitati

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si dichiara motivato ad accelerare sulla questione stadio. E delinea quello che sarebbe il suo percorso ideale: prima del dibattito, un confronto pubblico tra amministrazione, squadre e comitati per cercare di trovare una sintesi. "Io non solo non ne fuggirei ma solleciterei la possibilità di farlo perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città ognuno continua a dire la sua, invece dal dibattito i cittadini e non solo possono trarre beneficio", ha affermato a margine di un'iniziativa organizzata dal gruppo Fs in Stazione Centrale. "L'ho chiesto alla Gazzetta, l'ho chiesto al Consiglio, mi piacerebbe che si potesse fare", ribadisce Sala.

San Siro, l'avvertimento di Milan e Inter

Pochi giorni fa l'avvertimento dei dirigenti di Milan e Inter, che hanno dichiarato di essere interessati a dare priorità al progetto che garantirà i tempi di realizzazione più brevi, fosse anche a Sesto San Giovanni.

