Taser alla Polizia locale di Milano, ancora polemiche

Taser alla Polizia locale di Milano, Salvini attacca Tosoni

Taser in dotazione alla Polizia locale di Milano. E' ancora polemica sul voto a Palazzo Marino di giovedì 31 marzo, con parte della maggioranza che ha consentito con il proprio voto favorevole che passasse la mozione della Lega per l'introduzione in via sperimentale dello strumento. Si è smarcata la consigliera dem Natascia Tosoni che ha parlato di taser come "strumento di tortura": "Purtroppo un passo indietro rispetto all’ordine del giorno del 2019 che su iniziativa mia e dei consiglieri Pirovano e Gentili che chiedeva il contrario. Ho votato contro perché penso che non incrementiamo la sicurezza in questo modo e continuo a pensare che il taser sia uno strumento di tortura".

Ha commentato le parole di Tosoni il leader della Lega Matteo Salvini, "mettendo alla gogna" sul proprio profilo facebook la consigliera comunale: "Per la consigliera PD poliziotti e carabinieri che usano il Taser sarebbero “torturatori”, pazzesco. Avanti col Taser, la sicurezza prima di tutto".

Taser, Mazzei (Lista Sala) difende Tosoni: "Approvare mozione Lega è stato un errore"

Solidarietà è giunta a Tosoni specie per alcuni commenti sulla bacheca di Salvini. Così il consigliere della lista Sala Marco Mazzei, come riporta Mia News: "Io sono davvero l'ultimo arrivato, non capisco nulla e ho tutto da imparare, quindi mi scuserete se dico qualche sciocchezza. Tuttavia credo che votare una mozione della Lega sulla sicurezza sia un errore a prescindere, ma diventa una disfatta se poi la Lega come gesto di ringraziamento per l'inaspettato favore mette alla gogna una consigliera che ha espresso il suo dissenso per l'operazione. Un grande, gigantesco, abbraccio a Natascia Tosoni, che ha fatto e detto le cose giuste".

Leggi anche: