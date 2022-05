Terrorismo, la "Leonessa dei Balcani" chiede il rito abbreviato

Bleona Tafallari, la 19enne kosovara arrestata a Milano il 17 novembre 2021 nell'ambito di un'indagine antiterrorismo e accusata di avere fatto attività di proselitismo per conto dei Leoni dei Balcani, considerata una costola dell'Isis, ha chiesto il rito abbreviato. Stessa decisione presa dal marito domiciliato in Germania. Lo riporta Milano Today. La giovane nelle chat scoperte dagli investigatori si firmava "Leonessa dei Balcani" Secondo Alberto Nobili del pool antiterrorismo sarebbe stata pronta al martirio. Dalla casa di Milano che abbandonava raramente affermava al telefono: "Non vedo l'ora di morire" con il marito "inondata del sangue degli occidentali". Nel suo telefono migliaia di fotografie e video di operazioni terroristiche. Su Telegram la giovae dava consigli ad altre ragazze su come comportarsi e come sposare un jihaidista.

Leggi anche: