Ticket per l'area B di Milano? Assomobilità: "Non ci resta che piangere"

(IMPRESE-LAVORO.COM) ilano - "Un fiorino…”: la famosa scena del film con Massimo Troisi e Roberto Benigni “Non ci resta che piangere”, è quella che meglio si addice all’emendamento, in sede di discussione del bilancio previsionale del Comune di Milano per il triennio 2022-2024, firmato da Verdi e lista civica Beppe Sala con l’idea di far pagare agli automobilisti l’ingresso in Area B. Cioè – in sostanza – l’ingresso a Milano (seppur con meccanismi tariffari per incentivare la condivisione del mezzo di trasporto). Questo il duro commento da parte di Assomobilità-Confcommercio Milano all'eventualità introdotta dall'emendamento.

Buongiardino (Assomobilità): "Da Milano città aperta a Milano medioevale"

La nota prosegue con le parole del presidente Simonpaolo Buongiardino: “Da Milano città aperta, attrattiva e accogliente a Milano medioevale e, appunto ‘Non ci resta che piangere’ per questo accanimento ideologico contro la mobilità”. “Al di là dei contenuti e dei problemi applicativi di una simile proposta, dobbiamo purtroppo rilevare – afferma Buongiardino – come settori della maggioranza che governano Milano non tengano in nessun conto due anni di pandemia, i rincari di carburante ed energia, la crisi dell’automotive, il balzo dell’inflazione. Ma anche i segnali di ripresa con il turismo che connotano il dna di Milano: aperta, attrattiva e accogliente”. “Riflettiamo molto bene - conclude Buongiardino – sulla tentazione di caricare a cittadini e imprese i problemi di bilancio del Comune”.

Leggi anche: