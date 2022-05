Ticket per entrare in area B a Milano? Sala: "Al momento no"

I Verdi hanno presentato un emendamento al bilancio in discussione in consiglio comunale a Milano in questi giorni per l'introduzione di un ticket per l'ingresso in Area B, sul modello di Area C. Il sindaco Giuseppe Sala su questa eventualità ha commentato: “Al momento no, più avanti si vedrà, però al momento non credo che si possa prevedere”. “Le cose su cui non c’è possibilità in tempi rapidi io le lascio un po’ lì, poi ci penseremo - ha detto ha detto a margine della presentazione del progetto edilizio ‘Horti, il segreto di Porta Romana’ -. In teoria è chiaro che il controllo del traffico va fatto dando opportunità, prolungando le metropolitane e a volte anche dando divieti o facendo partecipare ai costi per poi migliorare la città. Quindi al momento no, in futuro vedremo”.

