Tragedia di Pasqua a Lodi: bimbo di otto mesi muore nel sonno

Pasqua tragica per una famiglia di Sordio, nel Lodigiano: un bimbo di appena otto mesi è morto nel sonno, nel lettino di casa sua, nel pomeriggio di domenica. Lo riporta il Cittadino. Il dramma in un condominio di via Raffaello Sanzio, dove sono giunte le ambulanze dopo la telefonata allarmata dei genitori. Non c'era purtroppo più nulla da fare. Il decesso sarebbe un caso di "sindrome della morte in culla"

