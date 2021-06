Trasformazione sostenibile: Inrete Green nuovo partner etico per le imprese



Inrete Green è una società benefit che nasce dalla partnership tra Rete Clima - ente non profit per la corporate social responsability e per la sostenibilità - e Inrete - agenzia di relazioni istituzionali e comunicazione - per rispondere alla necessità delle imprese di misurare il proprio impatto e comunicare in modo etico e sostenibile.

Inrete Green si identifica come il partner che dialoga con le aziende, pubbliche o private, per guidarle nella trasformazione sostenibile, dall’analisi dell’impatto, all’individuazione delle azioni e comportamenti coerenti, che sviluppano la crescita del business con pratiche ethic green.

“Con Inrete Green – dichiara Simone Dattoli, amministratore delegato Inrete – il Gruppo Inrete continua il processo di espansione nell’ambito della consulenza strategica. Da sempre siamo proiettati al cambiamento e pronti ad accogliere nuove sfide. Puntiamo proprio sulla sostenibilità con una nuova società benefit, che si posiziona sul mercato come realtà già consolidata grazie all’esperienza di un team fortemente qualificato e competente che la anima. Siamo certi di poter essere un partner solido per tutte le aziende che vogliono approcciare un processo di trasformazione sostenibile”.

Nell’eco-sistema in cui opera, Inrete Green si avvale, infatti, di una rete di player virtuosi che condividono gli stessi valori e di società partner con cui sviluppare sul mercato italiano progetti etici sulle tematiche riconosciute a livello europeo.

“Nasce una newco sicuramente interessante, che integra competenze, esperienze e visioni differenti a livello tecnico e comunicativo – afferma Paolo Viganò, amministratore delegato Inrete Green e già fondatore Rete Clima – in grado di supportare in maniera competente le aziende che intendono affrontare le sfide della governance sostenibile e dell’azione-comunicazione nel campo della CSR e della sostenibilità”.

Tre aree sinergiche accompagnano e definiscono il percorso di trasformazione sostenibile e di crescita economica: area tecnica, comunicazione ed eventi, formazione. Dall’analisi con metodi standard internazionali alla consulenza per la mappatura delle azioni di sostenibilità, registrate e valutate da un tool proprietario, che individua aree di miglioramento, su cui si verifica il successivo impatto. Fra le attività: report di rendicontazione, bilancio di sostenibilità e processo di evoluzione in società benefit con un rapporto integrato e multidisciplinare.

Inrete Green promuove la forestazione nazionale nell’ambito del Protocollo Forestazione Italiana con progetti patrocinati dal Ministero dell’Ambiente per il loro elevato valore ambientale: “piantiamo alberi nelle città italiane”. Misura l’impronta ambientale e l’impronta di carbonio di prodotti e servizi, processi produttivi, usi energetici, eventi, mobilità. Lo scopo è quello di trovare le soluzioni strategiche di carbon management per la riduzione e compensazione delle emissioni del prodotto, del servizio e dell’organizzazione (carbon neutrality).

La società gestisce progetti nazionali e internazionali di tutela ambientale e climatica con lo scopo di riduzione o assorbimento dei gas a effetto serra, che sono i gas responsabili del riscaldamento climatico globale. La società offre carbon credits per il carbon offset delle organizzazioni. In linea con gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile in Agenda 2030 e con gli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti, dei servizi e delle attività, supporta l’azione e la comunicazione climatica delle aziende anche attraverso il rilascio in uso del marchio registrato “emissioni CO2 zero”.

“Il valore di Inrete Green – sottolinea Cristina Nespoli, socio fondatore e strategic communication manager - sta nella capacità di proporre e integrare soluzioni comunicative sostenibili ad ogni azione e servizio tecnico proposto. La comunicazione strategica e il green marketing multicanali fondono il valore della reputazione dell’azienda con la sensibilizzazione dei media, degli stakeholder e dei clienti. La comunicazione interna e le persone che la vivono ogni giorno dialogano con la comunicazione esterna condividendo i valori e la coerenza dei messaggi.

Anche gli eventi proposti sono eco-compatibili, misurabili, certificabili e responsabili secondo il protocollo MakEGreen (Make your Event Green) – EBI per la progettazione, valutazione e gestione dell’impronta ambientale coinvolgendo gli stakeholder della filiera.

Altro plus è l’area formazione: un team dedicato accompagna le aziende nel percorso culturale di trasformazione sostenibile modellando delle architetture formative personalizzate per condividere i valori aziendali fino al media training e al public speaking. Dall’analisi delle parole e messaggi chiave alla ricerca e sviluppo dell’impatto della comunicazione.

Inrete Green supporta, infine, le aziende nella redazione di strumenti di rendicontazione delle performance di sostenibilità (DNF, Report di Impatto, Report di Sostenibilità, bilancio di Sostenibilità, etc.), a partire dalla raccolta dati, alla redazione e valorizzazione degli stessi attraverso strumenti di comunicazione interna ed esterna. L’attività di reporting non si ferma alla sola descrizione delle performance sostenibili dell’azienda, ma ne approfondisce i valori, le politiche, gli strumenti di gestione, includendo gli obiettivi futuri di sostenibilità.