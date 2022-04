Tumore alla prostata, i cinque alimenti per contrastarlo: il nuovo studio

Tumore alla prostata: i cinque alimenti per contrastarlo (foto: Policlinico Udine)

Tumore alla prostata: i cinque alimenti per contrastarlo

Tumore alla prostata: con 44mila casi all'anno in Italia, è il tumore più frequente nell'uomo. Dopo i 40 anni, un uomo su 15 sviluppa questa patologia, come riporta l'istituto Auxologico di Milano. Che indica anche quelli che sono i principali fattori di rischio: il fumo, l’alcool, uno stile di vita sedentario e un eccessivo consumo di grassi sono fattori che possono favorire l’insorgere della patologia. Ma anche la componente genetica ha un ruolo importante, in quanto il tumore alla prostata ha una componente legata all'ereditarietà.

Un recente studio ha portato ad individuare cinque cibi che possono aiutare nel bloccare l'avanzamento della malattia. Gli studiosi della Società italiana di andrologia hanno infatti scoperto quali cibi possono fare la differenza nel trattamento del tumore. Lo riporta il portale di Inran.

Tumore alla prostata: gli alimenti che lo contrastano

Tali alimenti sono: frutti rossi, pomodoro, tè verde, uva e melograno. Alimenti che hanno proprietà specifiche che vanno a contrastare l’avanzamento delle cellule tumorali in quanto contengono antiossidanti, licopene, resveratrolo, epigallocatechine, pterostilbene, tutte sostanze ad azione antiproliferativa. Secondo quanto riporta la ricerca, le persone che hanno assunto regolarmente questi alimenti hanno visto un rischio minore dal 60 all’80%.

Una alimentazione sana può dunque fare la differenza. E' altrettanto chiaro che una diagnosi precoce resta l'elemento più importante perchè il trattamento possa risultare maggiormente efficace.

I sintomi del tumore alla prostata

Ma quali sono i sintomi del tumore alla prostata? Sebbene il tumore può inizialmente essere del tutto asintomatico, possono insogere alcuni campanelli d'allarme quale disagio nella zona pelvica, dolore ai fianchi, alla schiena e al bacino, impotenza, dolore e bruciore durante la minzione e durante l’eiaculazione, sangue nell’urina.

