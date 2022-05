Invasione di imbucati e classe dirigente locale: le spine di Giorgia a Milano

di Fabio Massa

Tutti pazzi per Fratelli d'Italia. La convention all'americana di Milano ha sortito il suo effetto: impressionare il mondo dei media e dare una prova di forza dove Giorgia Meloni è più debole. Ovvero al Nord, in casa di Matteo Salvini. Un successo talmente travolgente che - ragiona un alto dirigente di Fdi con Affaritaliani.it Milano - "adesso ci troviamo nella stessa condizione della Lega di qualche anno fa". Mutatis mutandis, ovviamente. Però i temi sono gli stessi. Il primo è l'assalto alla dirigenza. "Questo è un partito per molti ma non per tutti", racconta Ignazio La Russa. Un dirigente di Fdi è più esplicito, con Affari: "Bisogna evitare che entrino i soliti che fanno casino". Ovvero, che poi si muovono male e richiamano le attenzioni della Procura e dei magistrati e gli scandali successivi. Il caso Jonghi Lavarini, che pure viene visto molto più benevolmente considerato che la Procura non ha convocato ancora né il Barone Nero nè l'europarlamentare Carlo Fidanza.Il secondo problema è il reclutamento di volti nuovi. E non per una questione di marketing, ma perché brutalmente servono per riempire le liste, con percentuali di eleggibilità assai alte. Se a livello nazionale la Lega e il Pd perderanno circa tra i 20 e i 25 onorevoli, per effetto del taglio di un terzo dei voti, Fdi ne acquisterà 70-75 in più. C'è spazio "per molti ma non per tutti", per dirla con La Russa.Infine c'è proprio il caso La Russa-Santanché. Entrambi stanno svolgendo un ruolo prezioso sul territorio, ma c'è chi pensa che si debba ripensare anche la strutturazione territoriale. C'erano i giovani leoni (proprio Fidanza, che per un po' starà lontano dai radar) il cui tempo però non è ancora arrivato. Anche nel successo di Giorgia, qualche aggiustamento da fare c'è sempre.

