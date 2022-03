Uccisa a coltellate in casa nel Milanese, indagini sul figlio

Cologno Monzese, 61enne trovata morta in casa

Una donna di 60 anni e' stata uccisa a coltellate in casa a Cologno Monzese, in provincia di Milano. I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni sono intervenuti alle 4.30 circa in un condominio di via Bergamo, su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti da un appartamento.

All'interno, in camera da letto, hanno scoperto il cadavere con numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno dell'addome. In casa erano presenti il figlio 28enne e due gemelle 24enni. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Scientifica del Nucleo Investigativo di Milano, il medico legale ed il pm di turno della procura di Monza. E' in corso la ricostruzione della dinamica degli eventi.

Uccisa a coltellate in casa nel Milanese, figlio in caserma

E' stato portato in caserma e sara' interrogato nelle prossime ore dal pm di turno di Monza il 28enne figlio della donna trovata morta con numerose ferite da arma da taglio al torace e all'addome nell'appartamento di via Bergamo a Cologno Monzese (Milano). E' su di lui che si concentrano - da quanto appreso - i sospetti degli investigatori dell'Arma. Per ricostruire quanto successo nella notte saranno poi sentite in audizione protetta anche le altre due figlie della vittima, le due gemelle di 24 anni, entrambe affette da una lieve disabilita' psichica. Gli inquirenti sono al lavoro anche per stabilire se ci siano stati precedenti interventi nell'abitazione per liti o episodi di violenza