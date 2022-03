Ucraina, boom di richieste di bunker antiaerei da parte dei bergamaschi

Bergamaschi alla ricerca di bunker antiaerei

La guerra in Ucraina spaventa al punto che secondo quanto riportato da BergamoNews.it, sempre più bergamaschi sarebbero alla ricerca di rifugi antiaerei nel timore che il conflitto valicasse i confini ucraini. Da un lato si moltiplicano le ricerche sui bunker, dall'altra si cerca di localizzare quelli esistenti.

Secondo un articolo di Raffaella Garofalo pubblicato su Cosedibergamo.com "Nell’ultima settimana le ricerche in rete su Bunker e Rifugi antiaerei a Bergamo e provincia sono aumentati in modo molto importante. Come faccio a saperlo? Semplice: gli accessi agli articoli del mio blog che hanno queste parole chiave al loro interno sono schizzati del + 193% e del 72%... La ricerca di informazioni sul web relativa a “Rifugi antiaerei” e ”Rifugi guerra a Bergamo e provincia” è cresciuta nell’ultima settimana. In crescita anche le ricerche sulla presenza di “Bunker a Bergamo” . È quanto emerge dai dati che analizzo ogni giorno. Le ricerche che i netsurfer fanno on line per arrivare agli articoli pubblicati in questo local blog indipendente attivo dal 2016, rivelano come gli accessi agli articoli che contengono la parola chiave rifugi antiaerei siano cresciuti del 193% e quelli agli articoli che contengono le parole chiave “Rifugi guerra a Bergamo e provincia” e “rifugi antiaerei a Bergamo e provincia” siano cresciuti del 72%."

Guerra, "I bunker più grandi arrivano anche a 80-100 metri quadrati”

Non solo a Bergamo. L'ipotesi di una Terza Guerra Mondiale nucleare fa paura. Spaventa moltissimi italiani. Giulio Cavicchioli, imprenditore di Mantova che, con la sua Minus Energie, produce rifugi, ha spiegato a ‘La Repubblica’ di aver rilevato un boom di richieste negli ultimi giorni. “Anche quest’ultimo pomeriggio ci sono arrivate almeno una decina di chiamate con richiesta di informazioni”.

Negli ultimi giorni, a causa degli sviluppi dell'invasione russa in Ucraina, c’è stata un'”impennata di richieste” per l’acquisto di bunker a prova di bomba. Da giovedì scorso sono arrivate 7 richieste dal Lazio, 5 dal Piemonte, 5 dalla Lombardia, 4 dal Veneto, una dalla Campania, 6 dalla Toscana e 3 dalle Marche.

Cavicchioli ha rivelato anche quanto costa un bunker a prova di bomba: “Un bunker può costare dai 2 ai 3 mila euro al metro quadrato. I rifugi più piccoli possono variare fra i 30 e i 40 metri quadrati, ma ce ne sono anche di 20, oppure 25. I più grandi, invece, arrivano anche a 80-100 metri quadrati”.

