Uomo ucciso e abbandonato nel Milanese: la questura diffonde i tatuaggi. FOTO

Uomo e ucciso e abbandonato nel Milanese: la questura diffonde i tatuaggi

Cinque tatuaggi e un anello a forma di teschio per arrivare a identificare il cadavere dell'uomo di origini nordafricane, tra i 20 e i 30 anni, ucciso e abbandonato lo scorso sabato in un'area di sosta lungo la statale 336 all'altezza del comune di Vanzaghello. La procura di Busto Arsizio e la squadra mobile di Varese hanno diffuso le immagini dei tatuaggi "rivolgendo un invito a chi avesse informazioni utili" sulle generalita' della vittima "a contattare la questura di Varese al numero 3701594626".

L'appello degli inquirenti e i dettagli dei tatuaggi

L'appello degli inquirenti arriva dopo che "dai preliminari accertamenti", tra cui l'analisi delle impronte digitali con le banche dati delle forze dell'ordine, "non e' stato possibile addivenire alla identificazione del cadavere". In particolare, sull'avambraccio sinistro, sono presenti, oltre a stelle e un cuore, le scritte "I WALID Mama e presumibilmente "Salwa". Il tatuaggio sul basso ventre raffigura invece tre stelle e la scritta "Prinse" con il simbolo dell'infinito. Sulla schiena dell'uomo invece compare il disegno di quattro carte gioco, una palla da biliardo con il numero 8 e la scritta "L'exTuZg". Su uno dei polsi invece si legge la scritta ``Hayat". Infine sulla coscia e' visibile, seppur sbiadita, una corona con la scritta "King". L'ipotesi piu' accreditata e' che il delitto sia maturato nel mondo dello spaccio dal momento che il corpo dell'uomo e' stato trovato non lontano dai boschetti della zona frequentati da spacciatori e tossicodipendenti.

