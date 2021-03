Vaccino, Salvini difende la Lombardia: "E' la prima per numero di dosi"



"In Lombardia c'e' stato qualche ritardo in 3 centri su 111. Se c'e' qualche problema uno deve migliorare e chiedere scusa. Detto questo, a stasera la Lombardia e' la prima regione italiana per vaccini, ha superato quota 1.300.000". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, ospite a 'Stasera Italia Speciale' su Rete Quattro.



"A proposito di over 80 e di furbetti - ha aggiunto - Regione Lombardia e' sopra la media nazionale e ha gia' dato la prima dose alla meta' degli over 80, ci sono altre regioni italiane, senza fare nomi e cognomi, la Toscana che e' ultima per dosi di vaccino destinate agli over 80 e rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni, hanno scelto di vaccinare gente di diverso tipo e con diverso criterio. Io penso che ognuno debba puntare a migliorare in casa sua".