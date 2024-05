Valditara a Direzione Nord: "Dispersione scolastica, Milano peggio di Napoli"

Valditara a Direzione Nord: "Dispersione scolastica, Milano peggio della Campania"

Non solo la provocazione sull'inutilità di studiare i dinosauri alla scuola primaria: ospite della XXII edizione di Direzione Nord nella sede milanese di Assolombarda lunedì 6 maggio il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha toccato diversi altri temi nell'intervista con Fabio Massa. Il ministro ha offerto un altro spunto di riflessione quando ha dichiarato: "C’è tanta dispersione scolastica anche nelle periferie delle città del nord, alcune scuole di Milano stanno messe peggio di alcune scuole della Campania”. “Bisogna replicare il modello di Agenda sud anche per le scuole delle periferie del nord, cosa che annunceremo concretamente nelle prossime settimane”, con Agenda Nord.

Europee, Valditara: "Centrodestra unito, non ci saranno scossoni particolari"

Spazio quindi anche alla corsa verso le Europee ed ai rapporti di forza nel centrodestra: "Comunque vada per i singoli partiti penso che non ci saranno scossoni particolari, la Lega è in crescita, Forza Italia mi sembra in buona salute, Fratelli d’Italia pure. Tutte le forze di governo godono di buona salute quindi non mi aspetto ribaltoni o implicazioni negative sul governo”. Il ministro non vede all'orizzone ribaltoni: “Io penso di no perché le forze che compongono il governo sono molto unite, ognuna ha la sua peculiarità ed è giusto così - prosegue -, anzi è la bellezza di questa coalizione che però ha valori comuni che sono molto forti. Questa coalizione guarda al futuro e sarebbe molto difficile che ci sia oggi qualche soggetto che vuole spingere per sovvertirla, è l’unica che può far crescere il nostro Paese”.

“C’è una forte solidarietà e un forte legame fra i movimenti della maggioranza e non vedo interessi esterni a ribaltare questo governo. Penso che il centrodestra si affermerà come sta facendo in tutte le Regioni italiane”.

Valditara: "Sciopero? Non ci sarà alcuna frantumazione del sistema dell'istruzione"

Sullo sciopero contro l'autonomia indetto per il 9 maggio dai Cobas scuola e da altre organizzazioni del sindacalismo di base il ministro Valditara ha precisato: "Non ci sarà nessuna frantumazione del sistema unitario dell’istruzione, tanto è vero che proprio noi abbiamo lanciato Agenda Sud, che mira a ricomporre la frattura che esiste oggi tra le due Italie, e proprio noi stiamo investendo risorse veramente imponenti nel mezzogiorno d’Italia. Direi che è una preoccupazione strumentale".