Milano: via Volturno è già diventata... via Berlusconi

Vandalizzato e poi rimosso: il murale per Berlusconi dura 48 ore

E' durato appena 48 ore il murale dedicato a Silvio Berlusconi in via Volturno a Milano. L'opera era stata realizzata dallo street artist aleXsandro Palombo, proprio nella via in cui il Cav era cresciuto. Presentata martedì, era tuttavia già stata vandalizzata nella giornata di mercoledì. Oggi sono invece intervenuti gli addetti gli addetti al decoro urbano del Comune di Milano, per la completa rimozione dell'opera. Sul muro, sottolinea Palombo, è ancora visibile l'ombra del ritratto del Cavaliere che ha resistito alla rimozione.

Ronzulli: "Indecorosa la rimozione del murale per Berlusconi"

"Altro che addetti al decoro urbano. E' indecoroso chi ha spedito i dipendenti del Comune di Milano a rimuovere il murale del presidente Berlusconi, 'self-Made man', opera dell'artista AleXandro Palombo, che ieri era stato imbrattato da imbecilli e prontamente ripulito. Ironia della sorte, sulle mura del palazzo dove il presidente aveva vissuto con la famiglia e' comunque rimasta l'ombra della sagoma di Berlusconi. Segno che la grandezza e la straordinarieta' vincono sempre sull'ottusita'". Cosi' la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.