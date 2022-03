Varese, benzina meno cara: ecco dove

Caro benzina, caccia ai distributori più economici di Varese

Caro benzina ovunue. E si fa sentire sempre di più nei bilanci delle famiglie. Anche a Varese è caccia ai distributori più economici. L'aumento del prezzo al litro in questo periodo è costante, complice la guerra in Ucraina. E con la benzina che ha ormai superato i 2 euro al litro si cerca di correre ai ripari e risparmiere il più possibile. Anche facendo un "giro lungo" per arrivare al distributore dove si può risparmiare qualche euro.

Caro benzina, ecco i distributori più economici di Varese

Oltre al passaparola contro il caro benzina sono nate da tempo app e siti specializzati nel rintracciare i distributori meno cari. Una di queste applicazioni è “Prezzi Benzina”, progetto nato dalla collaborazione tra Federconsumatori, Adusbef, Adiconsum e PrezziBenzina.it. “Questa applicazione - si legge sul sito - vuole rendere i prezzi dei carburanti più trasparenti. La qualità del servizio migliora con la collaborazione di ogni singolo utente, quindi, più utenti collaborano, più i prezzi saranno precisi e i risparmi disponibili per tutti quanti”.

Caro benzina, come trovare il distributore più vicino

Il funzionamento di questa applicazione ( che è simile ad altre che si trovano in rete) è abbastanza semplice e intuitivo, basta inserire un’indirizzo e una città e cliccare sul tipo di rifornimento di cui si ha bisogno ( benzina, metano, etc) e il sistema farà il resto del lavoro. Siti e app come questa si avvalgono, per restare aggiornati, della collaborazione fondamentale degli automobilisti.

