Varese, ruba la carrozzina dall'ospedale per tornare a casa: condannato

Curioso caso, quello che si è presentato davanti al giudice monocratico di Varese Alessandra Sagone. Che si è trovata a condividere la richiesta del pm Davide Toscani e condannare un uomo a due mesi e venti giorni di carcere per essere "evaso" dall'ospedale di Busto Arsizio rubando una carrozzina e prendendo la via di casa. L'uomo si trovava in pronto soccorso con la gamba fuori uso, come racconta oggi il Corriere della Sera. E gli infermieri lo avevano adagiato sulla carrozzina in attesa delle dimissioni. Stanco di attendere, è scappato dal pronto soccorso con la carrozzina, ma è stato quasi subito intercettato dai carabinieri che lo hanno denunciato per furto.

Furto di carrozzina, il legale del ladro farà ricorso

Il legale difensore dell'uomo aveva chiesto che il capo d'imputazione fosse riqualificato in furto d'uso in quanto l'intenzione del suo assistito non era appropriarsi definitivamente della carrozzina. Per questo è stato annunciato ricorso in appello

Leggi anche: