Vento a Milano, al Castello "pignone" da 600 chili quasi crollato

Le fortissime raffiche di vento che hanno soffiato su Milano il 7 febbraio hanno lasciato danni piuttosto significativi in città. Sono partiti ormai due settimane fa i lavori urgenti per riparare il tetto del Castello Sforzesco, con uno stanziamento i 275mila euro per interventi che sono stati illustrati nel dettaglio in commissione a Palazzo Marino il 22 marzo.

Vento, i danni al Castello Sforzesco di Milano

Il vento ha sollevato le coperture della cortina di Santo Spirito per quasi due terzi della superficie. caduto nel fossato anche il pennone che funge da parafulmine, con il "pignone" da 600 chili che è stato trascinato rimanendo trattenuto e incastrato nella corona di ferro della copertura. Come riferisce Milano Today, i Vigili del fuoco hanno agganciato il basamento a forma di pigna con le funi per evitare che precipitasse rovinosamente al suolo.

