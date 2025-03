Chiuso il Radetzky, locale simbolo della movida milanese: ecco perchè

E' il Radetzky la vittima più illustre del provvedimento della Questura milanese che ha ordinato la chiusura per tre giorni di quattro locali in Corso Garibaldi. Come raccontato da Affaritaliani.it Milano, la questura ha adottato il "bazooka" dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS), norma solitamente riservata a contesti di criminalità organizzata o per locali ritenuti abituali punti di ritrovo di soggetti pericolosi. Questo perchè i locali non avrebbero rispettato l'obbligo di chiudere il plateatico entro mezzanotte. "La Milano dei dehor... ma non per tutti", è il polemico commento dei gestori di quello che è uno dei locali simbolo della movida milanese. Che sui social spiegano: "A seguito delle disposizioni della Questura, che avevano imposto la chiusura serale anticipata solo ad alcuni locali di Corso Garibaldi, siamo stati costretti a sospendere l'attività". Ed ancora: "Puniti per non aver ottemperato alla assurda ordinanza comunale che ci imponeva la chiusura dei dehor a mezzanotte".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO