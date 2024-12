Milano, centinaia di persone al presidio per la mamma travolta da un camion. VIDEO

Milano, centinaia di persone al presidio per la mamma travolta da un camion

Un presidio si è svolto nella serata di giovedì 12 dicembre a Milano all'incrocio tra viale Renato Serra e viale Scarampo, in zona Portello, dove mercoledì una giovane mamma, la 34enne peruviana Rocio Espinoza Romero, è stata travolta e uccisa da un tir guidato da Francesco Monteleone, arrestato per omicidio stradale. La manifestazione, intitolata 'Fermiamoci tutti', è stata promossa da Città delle Persone, che chiede un giorno di lutto cittadino e un blocco totale del traffico sabato 21 dicembre o il giorno dopo. Centinaia le persone presenti alla manifestazione pacifica, compresi molti componenti della comunità peruviana ed esponenti di varie associazioni.

Sala: "Ho incontrato i parenti di Rocio, una famiglia straordiniaria"

Nella giornata di ieri il sindaco Beppe Sala ha visitato i famigliari della donna. "Sono stato a casa loro a trovare il marito, la famiglia e la madre che ha avuto qualche conseguenza per fortuna non grave. Quello che si capisce dalla dinamica e' che la madre, anche con un certo livello di eroismo, e' riuscita a spostare la carrozzina. Sono andato per portare le condoglianze ma anche per vedere se potevamo aiutarli prima di tutto per il rilascio della salma e' poi per il funerale". "E' l'esempio di una famiglia di immigrati che si e' integrata in maniera eccezionale. La signora lavorava di notte al Pio Albergo Trivulzio e di giorno studiava per diventare infermiera, il marito fa il falegname. Una famiglia straordinaria, purtroppo e' una tragedia". Chiudere la citta' ai mezzi pesanti, ha aggiunto, "e' complicato. Si puo' regolamentare in maniera diversa sugli orari. Queste tragedie devono indurci a riflettere ancora ma chiuderla mi pare molto complicato".

