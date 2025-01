Pifferi, la sorella in tribunale con una maglietta raffigurante la piccola Diana

Alla prima udienza del processo di appello per Alessia Pifferi, la 39enne condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, c'era anche Viviana Pifferi, sorella dell'imputata. La donna si è presentata in tribunale con una maglietta raffigurante proprio la bambina. Parlando della sorella ha detto: “Io prendo le distanze da quello che lei ha fatto. Ne io ne mia mamma andiamo a trovarla in carcere". E sulla lettera con la quale ha annunciato la sua nuova relazione: “Non penso sia su quello che uno fa capire se è in grado di intendere e di volere. Questa lettera è talmente brutta che l'avrei tenuta nascosta”.

