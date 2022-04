Violenza a Milano: 27enne palpeggia una donna e ne rapina un'altra

Un 27enne egiziano e' stato sottoposto a fermo per aver aggredito due donne, una palpeggiata e l'altra rapinata, ieri sera a Milano. Il primo episodio e' accaduto alle 21.30 quando lo straniero ha avvicinato in piazzale di Porta Lodovica una personal trainer di 27 anni e le ha palpeggiato il sedere. La giovane ha chiesto aiuto e in suo soccorso e' arrivato un gruppo di suoi amici che erano nei paraggi e che hanno messo in fuga l'aggressore. L'uomo poi si e' allontanato verso il centro e in corso Italia ha aggredito una seconda ragazza di 30 anni. L'ha prima scaraventata a terra e poi ha provato a rubarle delle scarpe da palestra che aveva in una sacca. Anche in questo caso l'intervento di un passante lo ha fatto scappare. Nel frattempo erano stati allertati i Carabinieri. Sulla base della descrizione fisica e degli indumenti fornita dai testimoni i militari hanno rintracciato il 27enne. Per lui e' scattato il fermo con le accuse di violenza sessuale e tentata rapina.

