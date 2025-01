Violenze a Milano, Sala: "Attenzione ai nuovi fenomeni. Ma Schlein ha ragione: non si attribuisca tutto all'immigrazione"

Un nuovo episodio di violenza sessuale scuote Milano, con la denuncia di una 19enne finita nel mirino di un branco di dieci uomini all'uscita dell'Alcatraz. Un episodio che giunge mentre il dibattito è ancora accesissimo sui fatti di Capodanno in Duomo. Ne ha parlato a Rtl il sindaco della città Beppe Sala: "Sulla sicurezza bisogna porre attenzione a nuovi fenomeni che ci preoccupano". "Il problema della sicurezza c'è da sempre e in questa fase è più intenso, bisogna capire se ci sono nuove modalità, penso a quanto successo a Capodanno - ha aggiunto-. Non sappiamo se si tratta del fenomeno chiamato taharrush gamea, cioè molestie collettive, ma che sia così o meno sono situazioni che vanno represse e controllate".

"Sulla sicurezza tutti polemizzano e pochi fanno. Io sto cercando di fare assunzioni massicce di vigili e il mio mandato finirà con un record storico di presenze di vigili - ha detto ancora Sala -. La sicurezza è un tema di forze dell'ordine, di prefetto, di questore. Quando il prefetto mi ha detto, prima di Natale, facciamo le zone rosse ho detto proviamo ma nessuno ha la bacchetta magica. La sicurezza è un diritto dei cittadini e tutto quello che si può fare si farà".

Sala: "Sicurezza, Schlein ha ragione: non si può attribuire tutto all'immigrazione"

"Elly Schlein ha ragione su un punto: non si può attribuire tutto al tema immigrazione. E che la destra soffi sul fuoco, questo da sempre. Sono 9 anni che sono sindaco, me ne sono fatto una ragione, e alla fine è sempre colpa del sindaco", ha aggiunto Sala. "Io sono qua perché capisco e non vivo sulla Luna - ha spiegato -. Quando vado al bar, la gente mi parla di sicurezza, stadio, e se questo è il sentimento, chi fa il sindaco deve esser pronto ad ascoltare e fare le cose". Quindi, "lo dico a tutti i miei concittadini e concittadine - ha evidenziato Sala -. Noi dell'immigrazione, facciamocene una ragione, abbiamo bisogno. La nostra bella vita, quando vai al ristorante...chi sta in cucina? Quando cerchi un infermiere, una badante, il lavoro in casa. Quindi mettere tutto insieme non va bene. Il punto è che ciò non deve portare alla rinuncia di vivere in una realtà dove la gente si sente sicura".

