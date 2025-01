Milano, tentata rapina e violenza sessuale fuori dall'Alcatraz: studentessa 19enne nel mirino di un "branco" di dieci uomini. Arrestato un 36enne

Milano, altra violenza sessuale: la vittima del "branco" è una 19enne

Dopo il caso delle violenze sessuali di Capodanno in piazza Duomo con almeno otto donne vittime di abusi da parte di decine di uomini, Milano torna al centro delle cronache per un nuovo episodio simile a quello della notte di fine anno. Questa volta la vittima è una 19enne pugliese e l'aggressione è avvenuta all'uscita della discoteca Alcatraz. Erano dieci-dodici, tutti giovani. Prima hanno cercato di rapinare le vittime (la 19enne e il fidanzato), poi hanno circondato la ragazza e hanno iniziato a toccarla e ad abusare di lei. Il terribile episodio di violenza - riporta Il Corriere della Sera - è avvenuto sabato notte nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina, a Milano. E sono stati proprio gli addetti della security del locale a intervenire e a contribuire all’arresto, insieme a una pattuglia dei carabinieri che passava in strada, di uno dei presunti autori.

Si tratta - prosegue Il Corriere - di un 36enne egiziano che vive nella bergamasca. L’uomo si trova a San Vittore con l’accusa di violenza sessuale e rapina, mentre gli altri componenti del branco sono ricercati. All’improvviso nel buio sono stati avvicinati da un gruppo di "dieci-dodici" nordafricani. I ragazzi hanno prima cercato di derubare il cellulare e il portafoglio del fidanzato, poi quando lui ha reagito hanno tentato di strappare la borsetta della 19enne. Anche lei però è riuscita a resistere e a quel punto uno di loro "cominciava a palpeggiarla nelle parti intime". Attimi di terrore terminati con la reazione delle vittime e la fuga degli aggressori.