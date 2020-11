2.500 giovani visionari si sono confrontati al Visionary Days 2020

Una maratona di brainstorming collettivo che ha coinvolto migliaia di giovani provenienti da tutta Italia: 2.500 giovani visionari con 2.500 idee di futuro si sono confrontati sul tema di quest’anno, “Quali confini nel nuovo mondo”.

All’evento, che si è svolto in forma digitale, sono intervenuti per FCA Costantino Fassino (Business Development Manager) e Francesco Bianchi (Program Manager e-Mobility) che hanno raccontato come un costruttore di auto possa immaginare di estendere i confini automotive finora conosciuti. Dopo aver illustrato i mega trend globali e industriali, i due giovani manager, che lavorano nel team e-Mobility di FCA, hanno raccontato come l’azienda ha reagito alle sfide mondiali abbracciando il cambiamento verso una mobilità più sostenibile con la strategia di elettrificazione del portafoglio prodotti: quanto svolge l’e-Mobility by FCA.

In collegamento dalle OGR di Torino, dove solo i relatori sono stati ammessi, Fassino e Bianchi sul palco con due Nuove Fiat 500 elettriche, hanno dato dimostrazione di uno degli innovativi progetti in via di sviluppo: il Vehicle-to-Home (V2H). Hanno spiegato infatti che l’energia consumata durante l’intero evento è stata prodotta proprio dai due veicoli che fungevano da batterie. Una prima tappa verso il superamento dei confini conosciuti di FCA, nel ruolo di “costruttori di visioni”.

Lo scenario della mobilità sta cambiando rapidamente. I veicoli elettrici guadagnano quote di mercato nelle vendite. Entro il 2025 secondo le previsioni a livello mondiale un veicolo su tre sarà elettrico o elettrificato e si arriverà a oltre il 50% entro il 2030, superando i veicoli con le altre motorizzazioni.

Di pari passo con la diffusione di veicoli puramente elettrici e ibridi plug-in, cresceranno anche i consumi energetici, con picchi concentrati in determinati orari. Per incentivare una mobilità sempre più sostenibile, dunque, è fondamentale sia ripensare al modo in cui l’energia elettrica viene prodotta puntando a fonti rinnovabili, sia a come distribuirla e a come bilanciare la domanda e la produzione in tempo reale, per non creare scompensi nella rete.

“Essere un costruttore di automobili è- ha spiegato Fassino - da sempre una grande sfida, ma in questo particolare momento storico lo è ancora di più. Occorrono, oltre a coraggio e determinazione, visione sul futuro e flessibilità nel ripensarsi, nel passare dall’essere produttori di auto a veri e proprio fornitori di mobilità sostenibile.

“Per raggiungere questo obiettivo e offrire una risposta concreta - ha aggiunto Bianchi - bisogna proporre alle persone un ecosistema, un insieme di servizi rispettoso dell’ambiente ma anche competitivo dal punto di vista economico, che faciliti la vita a chi usa le vetture elettriche. Un vero e proprio sistema di servizi, soluzioni fisiche e digitali per rendere facile l’esperienza di guida a zero emissioni che abbiamo messo in piedi con partner strategici”.

Il cliente infatti va supportato in tutti gli aspetti che riguardano l’elettrico, da quando è alla guida a quando il veicolo è fermo. L’utilizzo di un’auto elettrica deve essere facile ed intuitivo, pensato per ridurre tutte quelle ansie che la maggior parte dei clienti ha nei confronti di una vettura di questo tipo.

Al termine del loro intervento i due manager del team e-Mobility di FCA hanno chiesto alle migliaia di giovani visionari di riflettere e proporre la loro idea di futuro per un produttore automobilistico: "Quali confini deve superare un costruttore di auto per dare valore aggiunto ai propri clienti nel futuro?”. è questo il tema al quale i giovani sono stati invitati a rispondere e che verrà successivamente esplorato in un hackathon al quale rappresentanti dei giovani visionari parteciperanno nel corso del 2021 all'interno del programma Think Factory 2020, il progetto di FCA per la formazione all’e-Mobility per le nuove generazioni rivolto a studenti di scuole primarie, secondarie e università.